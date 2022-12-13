Азіатські акції коливаються напередодні даних щодо інфляції в США та рішення центрального банку щодо процентної ставки

Азіатські фондові ринки впали після раннього зростання у вівторок, оскільки інвестори чекали даних щодо інфляції в США, які, як багато хто сподівається, переконає Федеральну резервну систему та інші центральні банки відмовитися від агресивного підвищення процентних ставок.

Найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 0,10% у середині дня, тоді як японський Nikkei та австралійські акції зросли на 0,35% та 0,24% відповідно. Сеульський індекс KOSPI знизився на 0,10%.

Китайський індекс CSI300 та індекс Shanghai Composite впали на 0,33% та 0,21% відповідно, оскільки побоювання з приводу сплеску інфекцій COVID-19 після демонтажу ключових елементів урядової політики нульового рівня COVID-19 затьмарили перспективи другої за величиною економіки світу.

Але пов'язаний з туризмом індекс підскочив більш ніж на 2%, оскільки Гонконг послабив обмеження COVID-19 для мандрівників, що в'їжджають.

Крім Китаю, основна увага інвесторів була зосереджена на даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані у вівторок о 13:30 за Грінвічем, при цьому очікується, що базова інфляція ІСЦ уповільниться з 6,3% до 6,1%, а загальна інфляція зменшиться до 7,3%.

Міністр фінансів Джанет Йеллен в неділю зробила обережну ноту, заявивши, що очікує суттєвого уповільнення інфляції в 2023 році, але економіка США, як і раніше, схильна до потрясінь.

Пізніше цього тижня очікується, що ФРС, Європейський центральний банк та Банк Англії збільшать ставки на 50 базисних пунктів (б. п.), а не на агресивне підвищення на 75 б. п., яке вони проводили раніше цього року.

«Враховуючи близкість (даних ІСЦ США) до FOMC, він явно має можливість змінити тон повідомлення... але малоймовірно, що це змінить заголовок на 50 базисних пунктів», - йдеться в дослідницькій записці Deutsche Bank.