Золото зазнає різких втрат на тлі звіту за індексом споживчих цін США та наближенням засідання ФРС

Ціни на золото коливалися близько тижневого мінімуму у вівторок, тоді як долар стабілізувався, оскільки трейдери не наважувалися робити великі ставки напередодні ключових даних щодо споживчої інфляції в США, які, як очікується, зададуть тон грошово-кредитній політиці США найближчими місяцями.

Ціни на жовтий метал різко впали у понеділок, втративши деякі нещодавні досягнення, оскільки трейдери зафіксували прибуток напередодні довгоочікуваних даних. Хоча очікується, що індекс споживчих цін (ІСЦ), який буде опублікований о 08:30 за східним часом (13:30 за Грінвічем), покаже подальше зниження інфляції у листопаді, ринки побоюються будь-якого несподіваного підвищення показників.

Індекс цін виробників у США, який вимірює виробничу інфляцію, знизився у листопаді менше, ніж очікувалося, що викликало побоювання щодо аналогічної тенденції в ІСЦ.

Спот на золото залишається на рівні 1782,17 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1793,10 доларів за унцію. Обидва інструменти впали більш ніж на 1% у понеділок.

Більш сильне, ніж очікувалося, значення інфляції, ймовірно, викличе яструбину реакцію з боку Федеральної резервної системи, що може призвести до зростання долара та прибутковості казначейських облігацій, що передбачає посилення тиску на ринки металів. У вівторок долар стабілізувався вище за п'ятимісячний мінімум.

У той час як центральний банк має намір підвищити відсоткові ставки на 50 базисних пунктів після завершення дводенного засідання у середу, за його вказівками про те, де відсоткові ставки досягнуть свого піку, уважно стежитимуть. Цього року ФРС підвищила ставки на 375 базисних пунктів, що сильно вплинуло на золото, підвищивши альтернативні витрати володіння жовтим металом.

Хоча центральний банк дав зрозуміти, що найближчими місяцями він підвищуватиме відсоткові ставки більш повільними темпами, він також попередив, що відсоткові ставки можуть досягти набагато вищих рівнів, якщо інфляція не продемонструє незначних ознак зниження.

Інші дорогоцінні метали були помірковано позитивними у вівторок після різких втрат на попередніх сесіях. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а ф'ючерси на срібло додали 0,5%.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли після різкого падіння попередньої сесії.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,8137 за фунт, відновившись після падіння на 1%.

Очікується, що найближчими тижнями торгівля червоним металом буде волатильною на тлі невизначеності щодо того, як великий імпортер Китай проведе відновлення економіки після майже трирічного карантину через COVID.

Незважаючи на те, що країна послабила деякі заходи з пересування та карантину, вона все ще справляється з найстрашнішим спалахом.