Фондові індекси США зросли на початку торгового тижня в понеділок

Частково піднявшись за рахунок зростання акцій Microsoft і Pfizer, оскільки інвестори чекали на дані щодо інфляції у вівторок і політичної заяви Федеральної резервної системи пізніше цього тижня.

Акції Microsoft Corp зросли на 2,89% після операції технологічного гіганта із купівлі 4% акцій Лондонської фондової біржі, що допомогло підвищити кожен із трьох основних індексів.

Після сильного зростання у жовтні та листопаді еталонний індекс S&P 500 спіткнувся у грудні та зазнав найбільшого тижневого відсоткового зниження майже за три місяці, оскільки змішані економічні дані посилили побоювання з приводу рецесії.

Дані щодо споживчої інфляції ретельно відстежуватимуться у вівторок, і очікується, що ціни зростуть на 7,3% у листопаді в річному обчисленні, що сповільниться зі зростання на 7,7% у попередньому місяці, у той час як «базовий» показник, що виключає продукти харчування та енергію, очікується зростання на 6,1% порівняно з 6,3% у попередньому місяці.

«Ринок оцінює індекс споживчих цін завтра з шести відсотковим показником проти очікуваних 7,3%, і якщо на ньому буде 6-відсотковий, то це буде достатньою причиною, щоб усіх збентежити, принаймні у короткостроковій перспективі. ", сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон, Флорида.

«Інша справа в тому, що вони знову очікують, що Джей Пауелл виступить із голубиним тоном, що було б величезною помилкою. Джей Пауелл повинен перестати давати будь-кому схильність, щодо уповільненняо».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 528,58 пункту, або 1,58%, до 34 005,04 пункту, S&P 500 додав 56,18 пункту, або 1,43%, до 3990,56 пункту, а Nasdaq Composite додав ,12 Пункт, або 1,26%, до 11 143,74 пункту.

Ралі ознаменувало найбільший одноденний процентний приріст для кожного з трьох основних індексів з 30 листопада, і кожен із 11 основних секторів S&P завершив сесію у плюсі.

Акції Pfizer зросли на 0,85% після того, як виробник ліків дав прогнози доходів від вакцин у своєму портфелі.

Прохолодніший, ніж очікувалося, звіт про інфляцію допоможе підтримати віру в те, що агресивні політичні дії, вжиті ФРС цього року для уповільнення економіки, продовжують зміцнюватися. Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 50 базисних пунктів у середу, що стане кроком донизу порівняно з підвищенням на 75 базисних пунктів на останніх чотирьох засіданнях.

Акції в п'ятницю слабшали після того, як дані про ціни виробників за листопад виявилися вищими за очікувані, хоча й показали, що тренд сповільнюється.

Побоювання, що ФРС зробить політичну помилку і схилить економіку до рецесії, сильно вплинули на Уолл-стріт цього року: S&P 500 впав приблизно на 16% і перебуває на шляху до першого річного падіння з 2018 року і найбільшого відсоткового падіння з 2008 року. .

Акції Rivian Automotive Inc впали на 6,16% після того, як компанія призупинила переговори про партнерство з Mercedes-Benz Vans щодо виробництва електричних фургонів у Європі.

Акції біотехнологічної компанії Horizon Therapeutics Plc зросли на 15,49% після пропозиції про викуп від Amgen Inc, а акції Coupa Software Inc зросли на 26,67% після того, як погодилися продати приватну інвестиційну компанію Thoma Bravo LLC.

Акції Weber Inc зросли на 23,23% після того, як компанія, що займається приготуванням їжі на відкритому повітрі, погодилася стати приватною завдяки контролюючому акціонеру BDT Capital Partners LLC.

Обсяг на біржах США становив 10,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,49 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,67 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,43 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 73 нових максимуму та 264 нових мінімуму.