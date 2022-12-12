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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати
19:47 12.12.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 2 по 9 грудня знизився на 1,8%, або на 5,16 пункту, до 285,01 пункту після тижневого зростання.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 290,17 пунктів, наприкінці - 285,01 пунктів.
Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-13,0%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 25 листопада по 2 грудня підвищився на 0,7%, або на 1,89 пункту, до 290,17 пункту після тижневого падіння.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 2 грудня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 9 грудня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,00
|
17,78
|
-1,2
|
"Астарта"
|
20,90
|
20,75
|
-0,7
|
Coal Energy
|
1,93
|
1,68
|
-13,0
|
"Мілкіленд"
|
0,86
|
0,82
|
-4,7
|
"Агротон"
|
3,57
|
3,45
|
-3,4
|
KSG Agro
|
2,27
|
2,24
|
-1,3
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
43,80
|
42,80
|
-2,3
|
IMC
|
16,85
|
16,55
|
-1,8
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
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