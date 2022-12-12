Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 2 по 9 грудня знизився на 1,8%, або на 5,16 пункту, до 285,01 пункту після тижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,17 пунктів, наприкінці - 285,01 пунктів.

Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-13,0%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 25 листопада по 2 грудня підвищився на 0,7%, або на 1,89 пункту, до 290,17 пункту після тижневого падіння.



