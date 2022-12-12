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Грошова маса в Україні в листопаді зросла на 2,4%, а база - на 3,4% - НБУ

12:58 12.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання в жовтні на 2,3% в листопаді додала ще 2,4%, або 56,7 млрд грн - до 2 трлн 381,6 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з його даними, депозити за минулий місяць збільшилися на 2,3%, або на 39,0 млрд грн - до 1 трлн 738,7 млрд грн.

Зокрема, гривневі депозити зросли на 2,8%, або на 30,3 млрд грн, - до 1 трлн 119,6 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 1,4%, або на 8,7 млрд грн - до 619,1 млрд грн.

Зростання валютних депозитів триває другий місяць поспіль, що в Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на 3 міс. депозит в обсязі до 100 тис.грн на місяць.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) після скорочення в жовтні на 0,8% в листопаді зросла одразу на 3,4%, або на 24,8 млрд грн - до 758,8 млрд грн.

Водночас грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць підскочили на 2,8%, або на 17,5 млрд грн - до 641,5 млрд грн, що НБУ пояснює реакцією на російські удари по енергоінфраструктурі і бажанням населення мати додаткові запаси готівки.

Резервні гроші банків, що скоротилися в жовтні на 5,9%, в листопаді підскочили на 6,6%, або на 7,2 млрд грн - до 117,4 млрд грн: кошти на коррахунках збільшилися з 67,4 млрд грн до 71,1 млрд грн (зокрема, обов'язкові резерви - з 66,5 млрд грн до 69,4 млрд грн), а готівка в касах - з 43,0 млрд грн до 46,3 млрд грн.

Банки за минулий місяць також наростили вкладення в депозитні сертифікати з 320,1 млрд грн до рекордних 360,8 млрд грн.

Обсяг кредитів у листопаді знову знизився - на 0,6%, або на 5,9 млрд грн - до 1 трлн 29,2 млрд грн. Водночас гривневі скоротилися на 6,8 млрд грн - до 740,9 млрд грн, тоді як валютні збільшилися на 0,9 млрд грн - до 288,3 млрд грн.

Загалом за 11 місяців цього року грошова маса в Україні збільшилася на 15%, база - на 14,5%, тоді як готівка поза банками - на 10,4%.

Депозити в гривні за січень-листопад зросли на 10,4%, тоді як у валюті (у гривневому еквіваленті) - на 30,6%.

Гривневі кредити збільшилися за 11 місяців лише на 0,5%, тоді як валютні скоротилися на 1,1%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база - на 11,2%, готівка поза банками - на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка в гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% при скороченні валютних на 16,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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