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Золото торгується трохи нижче за 1800 доларів за тройську унцію
07:09 12.12.2022 |
Золото дешевшає в понеділок вранці, торгуючись трохи нижче 1 800 доларів за тройську унцію, випливає з даних торгів. Зміцнення долара стримує ціну на дорогоцінний метал.
Станом на 6.46 ЕЕТ ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 11,7 долара, або на 0,65%, - до 1 799 доларів за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,77% - до 23,535 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) зростав на 0,28%, до 105,11 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для купівлі в іншій валюті.
На поточний тиждень заплановано низку важливих подій для ринків. Так, у вівторок стануть відомі дані щодо річної інфляції в США за листопад. Ринки чекають чергового уповільнення зростання споживчих цін у країні - до 7,3% з 7,7% у жовтні. При цьому значення залишається помітно вищим за цільові 2%.
Засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США заплановане на 13-14 грудня, за його підсумками регулятор ухвалить рішення щодо ставки, оновить макроекономічні прогнози, а потім виступить голова центробанку Джером Пауелл. Ринки в цілому чекають підвищення ставки на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5%, що слабше за попередні чотири підвищення на 75 базисних пунктів.
Золото чутливе до макростатистики із США та сигналів ФРС з монетарної політики, що відображається на курсі долара, який впливає на золото. Традиційно "яструбині" настрої підтримують долар, що негативно для золота.
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