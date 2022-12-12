Фінансові новини
- |
- 12.12.22
- |
- 07:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість долара зростає до світових валют в очікуванні рішень ФРС США
07:02 12.12.2022 |
Курс долара до світових валют у понеділок вранці піднімається, свідчать дані торгів. Ринки чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою, а також статистику щодо інфляції в США пізніше на тижні.
Станом на 6.38 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,0518 долара з рівня минулого закриття в 1,053 долара. Курс долара до ієни зростав до 136,89 єни з 136,56 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,33%, до 105,15 пункту.
Цього тижня інвестори очікують на низку важливих для валютного ринку подій. Так, у вівторок стануть відомі дані щодо інфляції в США за листопад. Аналітики вважають, що річне зростання споживчих цін сповільнилося до 7,3% з 7,7% у жовтні. Таким чином, значення може показати зниження п'ятий місяць поспіль з пікових майже 9%, при цьому показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.
Чергове засідання Федрезерва заплановано на 13-14 грудня, і за його підсумками регулятор оголосить рішення щодо ставки, оновить макроекономічні показники, а потім на прес-конференції виступить голова центробанку Джером Пауелл. Ринки стежитимуть за сигналами від ФРС, які могли б підказати інвесторам подальші дії ЦП.
За даними CME Group, 74,7% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів і показник складе 4,25-4,5% річних.
Також у середу, 15 грудня, відбудуться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Експерти вважають, що обидва регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів, до 3,5% і 2,5% відповідно. До цього ставки були ними підвищені на 75 базисних пунктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США наклали санкції на голову ОАСК Вовка
|Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США
|Усунення мера Чернігова Атрошенка: Як влада зробила подарунок євроскептикам
|Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до понад 583 мільйонів доларів
|Фондові індекси АТР знижуються слідом за біржами Уолл-стріт
|Золото торгується трохи нижче за 1800 доларів за тройську унцію
|Вартість долара зростає до світових валют в очікуванні рішень ФРС США
|Американські біржі 9 грудня закрилася в мінусі, оскільки інвестори перетравлюють економічні дані
|Ощадбанк пішов проти РФ до Європейського суду з прав людини
Бізнес
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини