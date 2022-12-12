Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість долара зростає до світових валют в очікуванні рішень ФРС США

07:02 12.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до світових валют у понеділок вранці піднімається, свідчать дані торгів. Ринки чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою, а також статистику щодо інфляції в США пізніше на тижні.

Станом на 6.38 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,0518 долара з рівня минулого закриття в 1,053 долара. Курс долара до ієни зростав до 136,89 єни з 136,56 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,33%, до 105,15 пункту.

Цього тижня інвестори очікують на низку важливих для валютного ринку подій. Так, у вівторок стануть відомі дані щодо інфляції в США за листопад. Аналітики вважають, що річне зростання споживчих цін сповільнилося до 7,3% з 7,7% у жовтні. Таким чином, значення може показати зниження п'ятий місяць поспіль з пікових майже 9%, при цьому показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.

Чергове засідання Федрезерва заплановано на 13-14 грудня, і за його підсумками регулятор оголосить рішення щодо ставки, оновить макроекономічні показники, а потім на прес-конференції виступить голова центробанку Джером Пауелл. Ринки стежитимуть за сигналами від ФРС, які могли б підказати інвесторам подальші дії ЦП.

За даними CME Group, 74,7% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів і показник складе 4,25-4,5% річних.

Також у середу, 15 грудня, відбудуться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Експерти вважають, що обидва регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів, до 3,5% і 2,5% відповідно. До цього ставки були ними підвищені на 75 базисних пунктів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,1371
 0,36

Курс обміну валют на 09.12.22, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3397  0,06 0,15 40,1410  0,03 0,09
EUR 40,8069  0,02 0,04 41,8834  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 09.12.22, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес