Вартість долара зростає до світових валют в очікуванні рішень ФРС США

Курс долара до світових валют у понеділок вранці піднімається, свідчать дані торгів. Ринки чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою, а також статистику щодо інфляції в США пізніше на тижні.

Станом на 6.38 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,0518 долара з рівня минулого закриття в 1,053 долара. Курс долара до ієни зростав до 136,89 єни з 136,56 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,33%, до 105,15 пункту.

Цього тижня інвестори очікують на низку важливих для валютного ринку подій. Так, у вівторок стануть відомі дані щодо інфляції в США за листопад. Аналітики вважають, що річне зростання споживчих цін сповільнилося до 7,3% з 7,7% у жовтні. Таким чином, значення може показати зниження п'ятий місяць поспіль з пікових майже 9%, при цьому показник залишається помітно вищим за цільовий рівень у 2%.

Чергове засідання Федрезерва заплановано на 13-14 грудня, і за його підсумками регулятор оголосить рішення щодо ставки, оновить макроекономічні показники, а потім на прес-конференції виступить голова центробанку Джером Пауелл. Ринки стежитимуть за сигналами від ФРС, які могли б підказати інвесторам подальші дії ЦП.

За даними CME Group, 74,7% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів і показник складе 4,25-4,5% річних.

Також у середу, 15 грудня, відбудуться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Експерти вважають, що обидва регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів, до 3,5% і 2,5% відповідно. До цього ставки були ними підвищені на 75 базисних пунктів.