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Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до понад 583 мільйонів доларів
07:13 12.12.2022 |
За тиждень 5 по 9 грудня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 408,52 млн доларів і купив 7 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 583,44 млн доларів. При цьому регулятор купив тільки 2,6 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 569,32 млн доларів, а тижнем раніше тільки 408,52 млн доларів.
З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.
Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,24 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 22,98 млрд доларів і 1,789 млрд євро.
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