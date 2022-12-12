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АНАЛІТИКА

Американські біржі 9 грудня закрилася в мінусі, оскільки інвестори перетравлюють економічні дані

05:21 12.12.2022 |

Фінанси

 

Уолл-стріт у п'ятницю закрилася зниженням, оскільки інвестори оцінювали економічні дані та очікували потенційного підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів Федеральною резервною системою США на засіданні з питань політики цього тижня, тоді як компанія з виробництва одягу Lululemon впала після невтішного прогнозу прибутку.

Ціни виробників у США зросли у листопаді трохи більше, ніж очікувалося, на тлі стрибка вартості послуг, але тенденція сповільнюється, при цьому річна інфляція "біля воріт заводу" показала найнижче зростання за 1-1/2 роки, як показали дані.

"Сьогоднішні дані показують, що інфляція знижується, але вона тримається довше, ніж багато хто припускає", - сказав Ентоні Саглимбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган. Однак у грудні настрої споживачів покращали, а інфляційні очікування знизилися до 15-місячного мінімуму, показало опитування Мічиганського університету.

Торги ф'ючерсами передбачають 77-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня, з 23-відсотковою ймовірністю підвищення на 75 базисних пунктів, причому ці шанси мало змінилися після економічних даних п'ятниці.

Дані за споживчими цінами за листопад, які мають бути опубліковані у вівторок, нададуть нові дані про плани центрального банку щодо посилення грошово-кредитної політики.

Акції Lululemon Athletica Inc впали майже на 13% після того, як канадський виробник спортивного одягу прогнозував нижчі, ніж очікувалося, виторг та прибуток за святковий квартал.

Netflix Inc додав 3,1% після того, як Wells Fargo підвищив рейтинг гіганта потокового відео до "надлишкової ваги" з "рівної ваги".

S&P 500 знизився на 0,73% і завершив сесію на позначці 3934,38 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,70% до 11 004,62 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,90% до 33 476,46 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 10 знизилися, на чолі з енергетикою, на 2,33%, за якою було падіння на 1,28% у охороні здоров'я.

Енергетичний індекс зафіксував сьому сесію втрат поспіль, це найдовша смуга втрат із грудня 2018 року, оскільки ціни на нафту, схоже, готові до щотижневих втрат через побоювання з приводу рецесії.

Основні індекси Уолл-стріт впали цього тижня після двотижневого зростання поспіль. На інвесторів сильно тиснуть побоювання потенційної рецесії наступного року через продовження термінів підвищення ставок центральним банком.

За тиждень S&P 500 втратив 3,4%, Dow - 2,8%, а Nasdaq - 4%.

Американські фондові індекси завершили нещодавню серію втрат у четвер після того, як дані показали скромне зростання первинних звернень за допомогою з безробіття минулого тижня.

Акції Broadcom Inc підскочили на 2,6% після того, як виробник чіпів прогнозував виручку в поточному кварталі вище за оцінки Уолл-стріт.

Акції Boeing Co зросли на 0,3% після того, як агентство Reuters повідомило, що виробник літаків планує оголосити про угоду з United Airlines на замовлення 787 Dreamliner наступного тижня.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 3,3 до 1.

S&P 500 показав 5 нових максимумів та 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 54 нових максимуми та 213 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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