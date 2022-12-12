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Нацбанк: Цьогоріч витрати українців за кордоном зросли втричі - до $2 мільярдів на місяць

07:24 12.12.2022 |

Фінанси

 

У 2022 році витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли втричі - до $2 мільярдів на місяць.

Про це написав у Фейсбуці голова НБУ Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Наші громадяни беруть ініціативу у свої руки, швидко інтегруються в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх прихистили, та витрачають зароблені кошти. Для цих цілей вони використовують свої накопичені заощадження в українських банках, трудові доходи в Україні й у країнах свого перебування, а також отриману соціальну допомогу", - зазначив Пишний.

У цьому зв'язку він повідомив, що незабаром НБУ представить результати cвого дослідження економічних наслідків для Європи однієї з найбільших міграційних хвиль. Зокрема у дослідженні представлені цікаві дані щодо міжкраїнного розподілу витрат у торгових мережах і зняття готівки за кордоном з карт українських банків.

Голова НБУ також додав, що у результаті витрат і працевлаштування українських громадян за кордоном отримуються додатній фіскальний ефект та позитивний вплив на європейську економіку в довгостроковій перспективі.

"Розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції. Тож мушу зазначити, що теза про те що украінці геть зовсім у приймах та на утриманні, явно перебільшена", - наголосив голова Нацбанку, додавши, що з початку повномасштабного вторгнення рф тільки українці в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько $2.4 мільярда) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні українці отримали $540 мільйонів грошових переказів офіційними каналами та $585 мільйонів - неформальними.
 

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