Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг грошових переказів в Україну перевищив $11 мільярдів, – НБУ

14:34 09.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг приватних грошових переказів в Україну у жовтні склав $1,13 мільярда, порівняно із $1,16 млрд у жовтні минулого року.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, перекази офіційними каналами (заробітна плата та приватні перекази) у жовтні оцінюються у $540 млн, що на 20,7% менше, ніж у жовтні минулого року. При цьому обсяги заробітної плати, отриманої із-за кордону зменшились до $237 млн за місяць, порівняно із $323 млн у жовтні минулого року.

Крім того, за оцінками НБУ, $585 млн надійшло з-за кордону неформальними каналами, що на 22,4% більше показників за жовтень минулого року.

Загалом за січень - жовтень 2022 року грошові перекази із-за кордону сягнули $11,07 млрд, що лише на 3,7% менше показників аналогічного періоду 2021 року, коли загальна сума переказів становила $11,51 млрд.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році склав $15,03 млрд, що на 25,4% або на $3,05 млрд більше показника за 2020 рік ($11,98 млрд) і стало рекордним показником.

В тому числі офіційними каналами в Україну надійшли приватні перекази на $8,14 млрд (у 2020 році - $7,41 млрд), а неформальними - на $6,89 млрд (у 2020 році - $4,57 млрд).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3397  0,06 0,15 40,1410  0,03 0,09
EUR 40,8069  0,02 0,04 41,8834  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес