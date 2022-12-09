ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.12.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 9 грудня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|09.11.22
|1297199.55
|644569.95
|494216.23
|67141.71
|678.74
|30354.75
|60238.17
|10.11.22
|1297400.56
|644569.95
|494106.19
|67323.53
|678.74
|30511.08
|60211.07
|11.11.22
|1297130.88
|644569.95
|493516.45
|67479.04
|678.74
|30606.53
|60280.16
|14.11.22
|1313099.59
|659569.95
|494357.45
|67521.20
|678.74
|30740.52
|60231.73
|15.11.22
|1313143.92
|659569.95
|494193.05
|67585.80
|678.74
|30818.29
|60298.09
|16.11.22
|1313361.27
|6595969.95
|494323.98
|67586.85
|678.74
|30904.05
|60297.71
|17.11.22
|1318399.03
|659569.95
|497739.15
|68820.19
|1020.67
|30014.63
|60234.45
|18.11.22
|1318448.81
|659569.95
|497589.52
|68866.87
|1020.67
|31294.81
|60106.99
|21.11.22
|1318538.70
|659569.95
|497624.86
|69196.64
|1020.67
|31309.99
|59816.59
|22.11.22
|1318213.99
|659569.95
|497458.47
|69267.08
|1020.67
|31360.67
|59537.14
|23.11.22
|1318291.77
|659569.95
|497387.37
|69426.80
|1020.67
|31415.43
|59471.55
|24.11.22
|1304688.97
|659569.95
|487008.26
|68011.90
|1020.67
|60671.89
|58406.30
|25.11.22
|1319927.83
|674569.95
|487101.33
|68302.76
|1020.76
|30758.78
|58174.33
|28.11.22
|1319845.94
|674569.95
|487143.29
|68526.26
|1020.67
|30924.58
|57661.17
|29.11.22
|1320096.90
|674569.95
|487382.33
|68312.05
|1020.67
|31103.27
|57408.63
|30.11.22
|1319827.15
|674569.95
|486988.16
|68734.62
|1020.67
|31210.78
|57302.96
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.12.22
|1322634.29
|674569.95
|486909.44
|71863.50
|1020.67
|30742.73
|57527.99
|05.12.22
|1322867.76
|674569.95
|486970.96
|71955.97
|1020.67
|30828.46
|57521.74
|06.12.22
|1323004.31
|674569.95
|486942.70
|71977.27
|1020.67
|30991.29
|57502.42
|07.12.22
|1322830.77
|674569.95
|486641.68
|72051.01
|1020.67
|31052.09
|57495.37
|08.12.22
|1323928.22
|674569.95
|487128.49
|72161.58
|1020.67
|31152.95
|57894.57
|09.12.22
|1325971.37
|674569.95
|488085.18
|72634.19
|1020.67
|31610.15
|58051.23
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