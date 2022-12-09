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Курс долара знижується в очікуванні рішень Федрезерва
07:42 09.12.2022 |
Курс долара до світових валют у п'ятницю вранці опускається, свідчать дані торгів. Стримують долар очікування на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США наступного тижня може уповільнити темпи підвищення ставки.
Станом на 6:52 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0578 долара з рівня минулого закриття в 1,0556 долара. Курс долара до єни знижувався до 135,97 єни з 136,65 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,23%, до 104,54 пункту.
Чергове засідання ФРС США заплановане на 13-14 грудня. За підсумками регулятор оголосить рішення щодо ставки, а також оновить макроекономічні показники, після чого на прес-конференції виступить голова ФРС Джером Пауелл.
За даними CME Group, 79% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів і показник становитиме 4,25-4,5% річних. Федрезерв підняв ставку у березні на 25 базисних пунктів, у травні - на 50 базисних пунктів, а у червні, липні, вересні та листопаді на 75 базисних пунктів.
Наступного тижня також відбудуться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Ринки вважають, що обидва регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів - до 2,5% та 3,5% відповідно. На попередніх засіданнях обидва регулятори підвищили ставки на 75 базисних пунктів.
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