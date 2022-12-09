Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара знижується в очікуванні рішень Федрезерва

07:42 09.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до світових валют у п'ятницю вранці опускається, свідчать дані торгів. Стримують долар очікування на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США наступного тижня може уповільнити темпи підвищення ставки.

Станом на 6:52 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0578 долара з рівня минулого закриття в 1,0556 долара. Курс долара до єни знижувався до 135,97 єни з 136,65 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,23%, до 104,54 пункту.

Чергове засідання ФРС США заплановане на 13-14 грудня. За підсумками регулятор оголосить рішення щодо ставки, а також оновить макроекономічні показники, після чого на прес-конференції виступить голова ФРС Джером Пауелл.

За даними CME Group, 79% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки до 50 базисних пунктів і показник становитиме 4,25-4,5% річних. Федрезерв підняв ставку у березні на 25 базисних пунктів, у травні - на 50 базисних пунктів, а у червні, липні, вересні та листопаді на 75 базисних пунктів.

Наступного тижня також відбудуться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Ринки вважають, що обидва регулятори піднімуть ставки на 50 базисних пунктів - до 2,5% та 3,5% відповідно. На попередніх засіданнях обидва регулятори підвищили ставки на 75 базисних пунктів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес