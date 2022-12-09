Золото стабілізується напередодні даних щодо інфляції в США, мідь розраховує на тижневе зростання

Ціни на золото та мідь у п'ятницю практично не змінилися, оскільки інвестори причаїлися напередодні ключових даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше, тоді як червоний метал готується до другого позитивного тижня на тлі оптимізму з приводу ослаблення обмежень COVID у Китаї.

Очікується, що ціни на зливки закриють тиждень трохи нижче після того, як вони скоротили більшу частину попередніх втрат, оскільки побоювання рецесії призвели до того, що пошуки актива прихістку повернулися до жовтого металу. Недавнє ослаблення долара також позитивно позначилося на цінах золота.

Спотове золото коливалося близько $1789,43 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні $1801,25 за унцію до 18:56 за східним часом (23:56 за Грінвічем). Обидва інструменти мали втратити близько 0,4% цього тижня, впавши до $1765,86 за унцію.

На цей час основна увага приділяється даними щодо інфляції індексу цін виробників у США за листопад, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня. Очікується, що показники знизяться порівняно з попереднім місяцем, сигналізуючи про те, що зростання відсоткових ставок і посилення грошово-кредитних умов зробили очікуваний ефект.

Але будь-які ознаки того, що інфляція залишалася стійкою протягом місяця, можуть викликати нові втрати на ринках, враховуючи, що Федеральна резервна система, ймовірно, підвищуватиме процентні ставки на більш тривалий термін у такому сценарії. Декілька учасників ринку попередили, що це може спровокувати рецесію в 2023 році.

Очікується, що значення PPI проголосить аналогічну тенденцію у уважніше відстежуваному індексі споживчих цін, який має бути опублікований наступного тижня.

Підвищення відсоткових ставок чинило найбільший вплив на золото протягом цього року, відсунувши метал від річних максимумів через зростання альтернативних витрат нерентабельних активів.

Напрям підвищення процентної ставки ФРС у 2023 році багато в чому залежить від інфляції, яка, як і раніше, значно перевищує цільовий діапазон центрального банку.

Інші дорогоцінні метали також трохи змінилися у п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а ф'ючерси на срібло додали 0,2%.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися, але вже другий тиждень поспіль зростають на тлі оптимізму щодо відновлення економіки Китаю.

Ф'ючерси на мідь торгуються близько $3,8818 за фунт, і цього тижня мають додавати близько 0,8%.

Ціни на червоний метал сприйняли позитивні сигнали від Китаю, який оголосив цього тижня про послаблення кількох обмежень на пересування. Ринки сподіваються, що цей крок сприятиме відновленню найбільшого у світі імпортера міді.

Але з огляду на те, що країна все ще бореться з рекордно високим зростанням кількості інфекцій, ширше відкриття може відбутися пізніше, ніж очікувалося.