Азіатські фондові біржі зростають слідом за американськими індексами

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю вранці зростають, випливає з даних торгів. Ринки переймають динаміку бірж Волл-стріт.

Станом на 6:50 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,08%, до 3200,02 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2068,58 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 19 782 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,5%, до 2382,81 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,47%, до 7209,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,23%, до 27913,5 пунктів.

Азіатські фондові індекси зростають, переймаючи динаміку американських ринків. Основні американські фондові індекси завершили торги в четвер зростанням на 0,5-1,1%. Так, індекси Уолл-стріт зросли після кількох днів зниження, зумовленого очікуваннями рішень від ФРС США.

Також трейдери оцінюють статистику із Китаю. Річна інфляція в Китаї в листопаді сповільнилася до 1,6% з 2,1% на місяць раніше, як і прогнозували аналітики. Водночас індекс цін виробників знизився на 1,3% другий місяць поспіль, хоча аналітики очікували на сильніше зниження - на 1,4%.