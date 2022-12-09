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S&P 500 і Nasdaq перервали серію збитків після зростання кількості звернень за допомогою з безробіття
07:06 09.12.2022 |
S&P 500 закрився у плюсі в четвер, перервавши п'ятиденну смугу невдач, оскільки інвестори інтерпретували дані, що свідчать про щотижневе зростання звернень за допомогою з безробіття, як ознака того, що темпи підвищення відсоткових ставок можуть незабаром сповільнитися.
Основні індекси Уолл-Стріт в останні дні опинилися під тиском: S&P 500 втратив 3,6% з початку грудня через очікування тривалішого циклу підвищення ставок і песимістичних економічних поглядів з боку деяких керівників компаній.
Таке мислення також чинило тиск на Nasdaq Composite, який показав чотири програшні сесії поспіль до зростання в четвер за технологічним індексом.
Акції зросли, оскільки інвестори вітали дані, що показують, що кількість американців, які подають заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилася минулого тижня, тоді як показники безробіття досягли 10-місячного максимуму до кінця листопада.
Звіт слідує за даними, опублікованими минулої п'ятниці, які показали, що роботодавці США найняли більше працівників, ніж очікувалося, у листопаді та підвищили заробітну плату, що викликало побоювання, що ФРС може дотримуватися своєї агресивної позиції щодо стримування інфляції, яка була найвищою за останні десятиліття.
Ринки були під впливом даних, опублікованих останніми днями, оскільки інвесторам не вистачало впевненості напередодні прогнозу Федеральної резервної системи наступного тижня за процентними ставками.
Така поведінка означає, що п'ятничний індекс цін виробників та дослідження настроїв споживачів університету Мічігану, швидше за все, визначать, чи зможе Уолл-стріт відновитися на ралі в четвер.
"Ринок повинен пристосуватися до того факту, що ми переходимо від економіки, заснованої на стимулюванні - як фіскальної, так і монетарної - до економіки, заснованої на фундаментальних принципах, і саме з цим ми зараз стикаємося", - сказав Уайлі Енджелл, голова ринкового стратега Ziegler Capital Management.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 183,56 пунктів, або 0,55%, до 33 781,48 пунктів; S&P 500 додав 29,59 пунктів, або 0,75%, до 3963,51 пунктів; а Nasdaq Composite додав 123,45 пунктів, або 1,13%, до 11 082,00.
Дев'ять із 11 основних секторів S&P 500 зросли, на чолі із зростанням акцій технологічних компаній на 1,6%.
Зросли акції більшості компаній із високою капіталізацією та акцій зростання. Apple Inc, Nvidia Corp та Amazon.com Inc зросли на 1,2-6,5%.
Акції Microsoft Corp закрилися з підвищенням на 1,2%, незважаючи на те, що вони втратили деякі внутрішньоденні прибутки після того, як Федеральна торгова комісія подала скаргу, спрямовану на блокування заявки технологічного гіганта на 69 мільярдів доларів на покупку Activision Blizzard Inc. Виробник ігор Call of Duty закрився зі зниженням на 1,5%.
Енергетичний індекс став винятком, знизившись на 0,5%, незважаючи на те, що Exxon Mobil Corp додала 0,7% після оголошення розширення своєї програми зворотного викупу акцій на 30 млрд доларів. На останніх сесіях сектор перебував під тиском через падіння цін на сировинні товари: зараз нафта в США коливається біля початку 2022 року.
Тим часом акції Moderna Inc зросли на 3,2% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США санкціонувало щеплення від COVID-19 від виробника вакцини, націленої як на вихідний коронавірус, так і на підваріанти Omicron для використання у дітей віком від шести місяців.
Регулятор також схвалив аналогічний посібник для іншого виробника вакцин проти COVID Pfizer Inc, акції якого виросли на 3,1%, і його партнера BioNTech, чиї акції, що котируються в США, зросли на 5,6%.
Rent the Runway Inc продемонструвала найбільший одноденний приріст, піднявшись на 74,3% після того, як компанія з оренди одягу підвищила прогноз виторгу на 2022 рік.
Обсяг на біржах США становив 10,07 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,90 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та три нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуму та 232 нових мінімуму.
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