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Ситуація на валютному ринку набагато краща за літню, але прогнозувати терміни повернення до плаваючого курсу передчасно – заступник голови НБУ
16:19 08.12.2022 |
Ситуація на валютному ринку наразі на відміну від літніх місяців набагато краща, це видно зі співвідношення попиту та пропозиції, заявив заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій.
"Важливий індикатор - обсяг інтервенцій: у жовтні - $2 млрд, у листопаді - $1,6 млрд, тоді як у червні було $4 млрд", - сказав він на брифінгу в четвер.
За його словами, експорт зростає, що разом з очікуванням надходження міжнародної допомоги дає можливість розраховувати на зростання валютних надходжень.
Гелетій нагадав, що міжнародні резерви НБУ на початок грудня перевищили довоєнний рівень і становлять близько $28 млрд, що забезпечує 3,5 місяця майбутнього імпорту.
Заступник голови Нацбанку також повідомив, що спостерігається зростання середньоденного обсягу операцій між банками, але вони все ще залишаються "об'єктивно малими" - $65 млн у листопаді проти $38 млн у вересні.
За його словами, здатність валютного ринку до самобалансування є однією з умов до повернення до плаваючого курсу, проте, на жаль, зараз цього на ринку немає, і Нацбанк виходить на нього з інтервенціями.
Гелетій додав, що другою важливою передумовою повернення до плаваючого курсу є здатність інфляції бути номінальним якорем, проте наразі її рівень не дає можливості заякорити очікування, таку функцію виконує фіксований курс гривні.
Він наголосив, що в таких умовах Нацбанк не може назвати конкретних дат, коли може відбутися повернення до плаваючого курсу.
"Тому зараз живемо в цьому середовищі. Наша система працює ефективно. Моніторимо зі свого боку ситуацію, адаптуємо наші валютні питання в контексті регулювання і адаптуємося до поточних умов", - констатував він.
У свою чергу голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що з кожною наступною ракетною атакою українці тільки додають стійкості національній валюті - її курс зміцнюється.
Він вказав на зближення офіційного курсу гривні та курсу на готівковому ринку останнім часом.
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