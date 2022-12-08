Ситуація на валютному ринку набагато краща за літню, але прогнозувати терміни повернення до плаваючого курсу передчасно – заступник голови НБУ

Ситуація на валютному ринку наразі на відміну від літніх місяців набагато краща, це видно зі співвідношення попиту та пропозиції, заявив заступник голови Нацбанку України Юрій Гелетій.

"Важливий індикатор - обсяг інтервенцій: у жовтні - $2 млрд, у листопаді - $1,6 млрд, тоді як у червні було $4 млрд", - сказав він на брифінгу в четвер.

За його словами, експорт зростає, що разом з очікуванням надходження міжнародної допомоги дає можливість розраховувати на зростання валютних надходжень.

Гелетій нагадав, що міжнародні резерви НБУ на початок грудня перевищили довоєнний рівень і становлять близько $28 млрд, що забезпечує 3,5 місяця майбутнього імпорту.

Заступник голови Нацбанку також повідомив, що спостерігається зростання середньоденного обсягу операцій між банками, але вони все ще залишаються "об'єктивно малими" - $65 млн у листопаді проти $38 млн у вересні.

За його словами, здатність валютного ринку до самобалансування є однією з умов до повернення до плаваючого курсу, проте, на жаль, зараз цього на ринку немає, і Нацбанк виходить на нього з інтервенціями.

Гелетій додав, що другою важливою передумовою повернення до плаваючого курсу є здатність інфляції бути номінальним якорем, проте наразі її рівень не дає можливості заякорити очікування, таку функцію виконує фіксований курс гривні.

Він наголосив, що в таких умовах Нацбанк не може назвати конкретних дат, коли може відбутися повернення до плаваючого курсу.

"Тому зараз живемо в цьому середовищі. Наша система працює ефективно. Моніторимо зі свого боку ситуацію, адаптуємо наші валютні питання в контексті регулювання і адаптуємося до поточних умов", - констатував він.

У свою чергу голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що з кожною наступною ракетною атакою українці тільки додають стійкості національній валюті - її курс зміцнюється.

Він вказав на зближення офіційного курсу гривні та курсу на готівковому ринку останнім часом.