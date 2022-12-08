ЗМІ: Велика Британія посилить контроль за біткоїн-індустрією

Влада Великої Британії завершує розробку нормативних правил для криптоіндустрії - вони розширять повноваження регуляторів щодо контролю над ринком. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Управлінню з фінансового контролю (FCA) доручать контроль за роботою криптовалютних компаній. Відомство також зможе обмежувати пов'язану з цифровими активами рекламу зарубіжних фірм.

Нові рекомендації включать до законопроєкту про фінансові послуги та ринки.

За даними деяких джерел, ухвалення регулювання крипторинку у Великій Британії можуть прискорити на тлі подій в індустрії, пов'язаних з крахом біржі FTX.

Нагадаємо, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак закликав зробити Велику Британію «глобальним криптовалютним та технологічним хабом».

Серед спрямованих на це заходів називалися плани з легалізації стейблкоїнів, тісна співпраця з представниками індустрії в межах робочої групи, а також створення «інфраструктурної пісочниці для фінансового ринку».



