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ЗМІ: Велика Британія посилить контроль за біткоїн-індустрією

 

Влада Великої Британії завершує розробку нормативних правил для криптоіндустрії - вони розширять повноваження регуляторів щодо контролю над ринком. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Управлінню з фінансового контролю (FCA) доручать контроль за роботою криптовалютних компаній. Відомство також зможе обмежувати пов'язану з цифровими активами рекламу зарубіжних фірм.

Нові рекомендації включать до законопроєкту про фінансові послуги та ринки.

За даними деяких джерел, ухвалення регулювання крипторинку у Великій Британії можуть прискорити на тлі подій в індустрії, пов'язаних з крахом біржі FTX.

Нагадаємо, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак закликав зробити Велику Британію «глобальним криптовалютним та технологічним хабом».

Серед спрямованих на це заходів називалися плани з легалізації стейблкоїнів, тісна співпраця з представниками індустрії в межах робочої групи, а також створення «інфраструктурної пісочниці для фінансового ринку».


ЗМІ: Велика Британія посилить контроль за біткоїн-індустрією

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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