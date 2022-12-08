Азіатські біржі знижуються на торгах у четвер

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно знижуються, свідчать дані торгів.

Станом на 7.12 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,1% - до 3 196,32 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - показує нульову динаміку в районі 2 071,06 пункту, гонконгський Hang Seng Index зростає на 2,41% - До 19 269 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,92% - до 2 360,33 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,75%, до 7175,5 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,53%, до 27 539,5 пунктів. .

У четвер на ринки впливають кілька факторів. Зокрема, трейдери чекають на чергове засідання ФРС США 13-14 грудня. За його підсумками регулятор оголосить рішення щодо ключової ставки та оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова американського ЦБ Джером Пауелл. Більшість експертів вважають, що ФРС уповільнить підвищення ставки до 50 із 75 базисних пунктів.

"Хороша новина полягає в тому, що ринок бачить більш ніж розумні шанси, що ФРС наступного року змінить свою політику, переважно у відповідь на спад", - цитує агентство Франс Прес аналітика SPI Asset Management Стівена Іннеса (Stephen Innes). "Але погана новина в тому, що ми, швидше за все, потрапимо до рецесії", - додав експерт.

Також трейдери оцінюють неоднозначну статистику із Японії. ВВП країни у третьому кварталі, за остаточною оцінкою уряду, скоротився на 0,2% у квартальному вираженні. Експерти прогнозували збереження першої оцінки зниження 0,3%. У другому кварталі ВВП Японії піднявся на 1,1% у квартальному вираженні, а в першому знизився на 0,5%. Таким чином, статистика виявилася трохи кращою за прогнози, проте економіка країни відновила зниження.

Гонконгський Hang Seng Index підскочив після повідомлень місцевих ЗМІ про те, що уряд Гонконгу розглядає можливість подальшого послаблення обмежень ковідів.