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Золото коливається нижче 1800 доларів, побоювання рецесії спонукають до попиту на безпечний прихісток
07:38 08.12.2022 |
Ціни на золото залишалися нижчими за ключові рівні в четвер, але справи були дещо кращими, ніж на ринку металів у цілому, оскільки зростаючі побоювання з приводу глобальної рецесії призвели до того, що деякі шукачі активи-прихістку стали купувати жовтий метал.
Ціни на золото різко зросли в середу на тлі зростання попереджень про те, що зростання відсоткових ставок і завзята інфляція викличуть рецесію в США в 2023 році. Інверсія кривої прибутковості в США також була сприйнята деякими учасниками ринку як індикатор рецесії, що насувається.
Але хоча цього року золото значною мірою втратило свій статус притухістку, спекуляції про те, що долар цього року досяг піку, чинили тиск на долар США і направили недавні потоки до жовтого металу.
Спотове золото впало на 0,2% до 1783,11 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1795,15 долара за унцію до 20:17 за східним часом (1:17 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли майже на 1% кожен у середу на тлі побоювань з приводу рецесії в США.
Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо інфляції виробників у США за листопад, які мають бути опубліковані у п'ятницю, щоб оцінити траєкторію цінового тиску в країні.
Хоча в жовтні інфляція знизилася, вона, як і раніше, залишалася набагато вищою за цільовий діапазон Федеральної резервної системи. Ознаки зростання споживчих витрат і ринку праці також викликали побоювання, що інфляція залишиться жорсткішою, ніж очікувалося, у найближчі місяці.
Такий сценарій, ймовірно, викличе яструбчіші кроки з боку ФРС. Хоча очікується, що наступного тижня центральний банк підвищить ставки з меншим відривом, він попередив, що ставки в США можуть досягти піку на вищому, ніж очікувалося, рівні в умовах наполегливої інфляції.
Підвищення відсоткових ставок у США сильно вплинуло на ціни на золото цього року, і яструбиний прогноз ФРС, ймовірно, ще більше вдарить по жовтому металу.
Серед промислових металів ціни на мідь у четвер не змінилися після дводенного зростання на тлі оптимізму щодо відновлення економіки Китаю.
Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $3,8448 за фунт після зростання майже на 1% за останні дві сесії.
Цього тижня Китай оголосив про подальше ослаблення обмежень щодо боротьби з COVID, що вселило надії на можливе відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.
Але країна все ще бореться із рекордно високим щоденним приростом інфекцій. Уповільнення економічного зростання в усьому світі також потенційно може вплинути на попит на мідь у короткостроковій перспективі, утримуючи ціни на низькому рівні.
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