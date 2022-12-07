Ще три країни завершують обмін готівкової гривні на євро - Нацбанк

У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується програма обміну готівкової гривні на євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"9 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Як повідомлялось, станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах - майже 29,7 млн грн, Бельгії - майже 10,0 млн грн та Латвії - 3,0 млн грн. Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 р.), Німеччині (30 жовтня 2022 р.), Швеції (13 листопада 2022 р.), Швейцарії (25 листопада 2022 р.), Литві (5 грудня 2022 р.) та на Мальті (7 грудня).