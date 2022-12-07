Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ще три країни завершують обмін готівкової гривні на євро - Нацбанк

 

У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується програма обміну готівкової гривні на євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"9 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Як повідомлялось, станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах - майже 29,7 млн грн, Бельгії - майже 10,0 млн грн та Латвії - 3,0 млн грн. Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 р.), Німеччині (30 жовтня 2022 р.), Швеції (13 листопада 2022 р.), Швейцарії (25 листопада 2022 р.), Литві (5 грудня 2022 р.) та на Мальті (7 грудня).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4621  0,04 0,09 40,2221  0,09 0,24
EUR 40,7052  0,10 0,24 41,8076  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес