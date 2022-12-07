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Ще три країни завершують обмін готівкової гривні на євро - Нацбанк
17:35 07.12.2022 |
У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується програма обміну готівкової гривні на євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"9 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку нагадують, що програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.
У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.
Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.
Як повідомлялось, станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах - майже 29,7 млн грн, Бельгії - майже 10,0 млн грн та Латвії - 3,0 млн грн. Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 р.), Німеччині (30 жовтня 2022 р.), Швеції (13 листопада 2022 р.), Швейцарії (25 листопада 2022 р.), Литві (5 грудня 2022 р.) та на Мальті (7 грудня).
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