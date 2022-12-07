У Standard Chartered припустили падіння біткоїну до $5000 у 2023 році

Наступного року вартість першої криптовалюти може впасти до $5000. Таке припущення зробили у міжнародному фінансовому конгломераті Standard Chartered, пише Bloomberg.

Як вважає керівник відділу досліджень банку Ерік Робертсен, попит на біткоїн зі сторони інвесторів може знизитися, у той час як на золото - почне зростати.

Серед подій, які можуть призвести до цього, у Standard Chartered називають прогнозоване призупинення підвищення відсоткових ставок та падіння довіри інвесторів до цифрових активів внаслідок подальших банкрутств у секторі.

На думку експертів, у той час, як біткоїн може знизитися на 70%, золото потенційно може зрости до $2250 за унцію.

«Золото в майбутньому виграє від проблем у криптоіндустрії та різкого падіння довіри до екосистеми криптовалют», - вважає представник ABC Refinery Ніколас Фраппелл.







