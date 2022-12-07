Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 13:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У Standard Chartered припустили падіння біткоїну до $5000 у 2023 році
10:25 07.12.2022 |
Наступного року вартість першої криптовалюти може впасти до $5000. Таке припущення зробили у міжнародному фінансовому конгломераті Standard Chartered, пише Bloomberg.
Як вважає керівник відділу досліджень банку Ерік Робертсен, попит на біткоїн зі сторони інвесторів може знизитися, у той час як на золото - почне зростати.
Серед подій, які можуть призвести до цього, у Standard Chartered називають прогнозоване призупинення підвищення відсоткових ставок та падіння довіри інвесторів до цифрових активів внаслідок подальших банкрутств у секторі.
На думку експертів, у той час, як біткоїн може знизитися на 70%, золото потенційно може зрости до $2250 за унцію.
«Золото в майбутньому виграє від проблем у криптоіндустрії та різкого падіння довіри до екосистеми криптовалют», - вважає представник ABC Refinery Ніколас Фраппелл.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Біржі Азії переважно знизилися через побоювання за світову економіку
|Курс долара незначно зростає. Побоювання рецесії починають зростати
|У Standard Chartered припустили падіння біткоїну до $5000 у 2023 році
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.12.22
|Вартість золота стабілізувалася трохи вище за 1780 доларів за унцію
|S&P закрився четвертим зниження поспіль, оскільки розмови про рецесію тиснуть на Уолл-стріт
|Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ
Бізнес
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena