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АНАЛІТИКА

У Standard Chartered припустили падіння біткоїну до $5000 у 2023 році

10:25 07.12.2022 |

Фінанси

 

Наступного року вартість першої криптовалюти може впасти до $5000. Таке припущення зробили у міжнародному фінансовому конгломераті Standard Chartered, пише Bloomberg.

Як вважає керівник відділу досліджень банку Ерік Робертсен, попит на біткоїн зі сторони інвесторів може знизитися, у той час як на золото - почне зростати. 

Серед подій, які можуть призвести до цього, у Standard Chartered називають прогнозоване призупинення підвищення відсоткових ставок та падіння довіри інвесторів до цифрових активів внаслідок подальших банкрутств у секторі.

На думку експертів, у той час, як біткоїн може знизитися на 70%, золото потенційно може зрости до $2250 за унцію.

«Золото в майбутньому виграє від проблем у криптоіндустрії та різкого падіння довіри до екосистеми криптовалют», - вважає представник ABC Refinery Ніколас Фраппелл.


У Standard Chartered припустили падіння біткоїну до $5000 у 2023 році
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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