Вартість золота стабілізувалася трохи вище за 1780 доларів за унцію

Ціна на золото в середу вранці стабілізується близько рівня 1780 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів. Інвестори очікують на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою наступного тижня.

Станом на 7:44 ЕЕТ ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 0,1 долара, або на 0,01%, до 1782,3 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,23% - до 22,387 долара за унцію.

Чергове засідання ФРС заплановане на 13-14 грудня. За його підсумками регулятор оголосить рішення щодо ключової ставки та оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова американського ЦБ Джером Пауелл.

За даними CME Group, 77% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки з 75 до 50 базових пунктів. Таким чином, ставка може становити 4,25-4,5% річних. При цьому інвестори чекатимуть на додаткові підказки від ФРС щодо економічних перспектив та подальших планів щодо ставки.

Золото чутливе до монетарної політики ФРС, оскільки вона впливає курс долара, від якого залежить вартість дорогоцінного металу. Традиційно підвищення ставки та "яструбині" настрої ФРС підтримують долар, що робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті, і навпаки.