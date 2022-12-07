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Курс долара незначно зростає в очікуванні на рішення ФРС США
08:15 07.12.2022 |
Курс долара в середу вранці трохи зростає, свідчать дані торгів. Ринки продовжують оцінювати перспективи монетарної політики Федеральної резервної системи США.
Станом на 7:33 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,0462 долара з рівня минулого закриття в 1,0469 долара. Курс долара до єни розумівся до 137,54 єни з 137,05 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,02% до 105,6 пункту.
Інвестори, як і раніше, очікують, що ФРС наступного тижня знову підвищить ключову ставку - всьоме поспіль. "Коли ми іноді отримуємо сильну статистику про безробіття та інфляцію, стає ясно, що інфляція залишається проблемою і не сповільнюється так швидко, як хотілося б", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик U.S. Bank Wealth Management Білл Мерц (Bill Merz).
Підвищення ключових ставок світових центробанків на тлі високої інфляції посилює побоювання можливої рецесії.
При цьому, за даними CME Group, 77% експертів припускають уповільнення темпів підвищення ставки ФРС до 50 базисних пунктів після чотирьох підвищення на 75 базисних пунктів. В результаті ставка за підсумками грудневого засідання може становити 4,25-4,5% річних.
Водночас ринки пізніше в середу очікують на публікацію даних із промвиробництва в Німеччині в жовтні, а також остаточну, третю оцінку динаміки ВВП єврозони в третьому кварталі. Аналітики вважають, що обсяг промислового виробництва в Німеччині знизився на 0,6% до вересня, а оцінку зростання ВВП єврозони буде збережено на рівні 2,1% у річному вираженні.
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