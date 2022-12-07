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АНАЛІТИКА

Основні фондові індекси АТР переважно знижуються

08:08 07.12.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно знижуються, свідчать дані торгів. Ринки йдуть за динамікою бірж Волл-стріт.

Станом на 7.45 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,4% - до 3199,69 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite зростає на 0,14% - до 2070,72 пункту, гонконгський Hang Seng % - До 19496 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,13% - до 2390 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,47%, до 7257,2 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,59%, до 27721,5 пунктів.

Американські фондові індекси завершили торги вівторка зниженням на 1-2% на побоюваннях за економіку країни у світлі очікуваного підвищення ставки ФРС США. За даними CME Group, 77% експертів очікують на підвищення ставки на 50 базисних пунктів - до 4,25-4,5% річних. Раніше регулятор чотири рази поспіль підвищував ставку на 75 базових пунктів.

Підвищення ставок світових центробанків на тлі високої інфляції посилює побоювання рецесії у глобальній економіці.

"Дані все більше вказують на те, що 2023 року буде рецесія", - цитує агентство Франс Прес аналітика Merk Investment Ніка Ріса (Nick Reece). "Я не думаю, що рецесія була... адекватно оцінена ринками", - додав експерт.
 

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