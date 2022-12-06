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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ

 

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2022 року, згідно з попередніми даними, становлять $27 млрд 422,2 млн (в еквіваленті), що на 10,7% більше, ніж на початок листопада ($25 млрд 244,2 млн), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у вівторок.

"Станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $27,951,4 млрд. У листопаді резерви збільшилися на 10,7% завдяки стійким надходженням міжнародної допомоги, меншим обсягам чистого продажу валюти Національним банком і помірним борговим виплатам країни в інвалюті", - пояснив регулятор.

Нацбанк уточнив, що чисті міжнародні резерви в листопаді зросли на 16,1%, або на $2, 463 млрд, - до $17,736 млрд, тоді як у жовтні їх зростання становило 0,6%, або $89 млн (до $15,273 млрд).

Як зазначає регулятор, у листопаді на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили в листопаді $4,617 млрд, зокрема від ЄС - $2,53 млрд, від США через трастовий фонд Світового банку - $1,5 млрд, від розміщення ОВДП - $517,8 млн і від інших міжнародних кредиторів - $69,1 млн.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування і погашення держборгу в інвалюті становив $605 млн, зокрема, $46,6 млн спрямовано на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $521,4 млн - на обслуговування ОВДП, $37 - боргу перед ЄБРР.

Крім того, Україна перерахувала в МВФ $118,8 млн.

На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, продаж на валютному ринку $1,633 млрд і купівля в резерви $63,9 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $1,569 млрд.

Окрім цього, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів у бік збільшення на $380,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначив регулятор.

Як повідомлялося, на початок 2022 року міжнародні резерви України становили $30,941 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) - $20,767 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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