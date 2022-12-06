Мінфін підвищив ставку 2-річних ОВДП до 19,5% і знехтував 3 млрд грн на 19 міс. під 19,25%

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок підвищило ставку розміщення 2-річних облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 0,25 процентних пункти порівняно з аукціонами тиждень тому - до 19,5%, що дозволило збільшити обсяг їх продажу з 19 ,2 млн. грн. до 911 млн. грн.

За інформацією Мінфіну на його сайті, він відмовився підвищувати ставку 19 міс. облігацій з 19% до 19,25%, відхиливши єдину подану на цей аукціон заявку на 3 млрд. грн.

Крім того, була відхилена і агресивна заявка на 100 млн грн на купівлю 7-міс. паперів під 24,5%, тоді як решта 11 заявок на 63, млн грн Мінфін задовольнив під 14% річних.

Крім того, йому вдалося залучити ще EUR54,7 млн на 6 міс. за піднятою минулого тижня з 2,5% до 3% ставки.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 грудня 2022 року