Долар дужає. Євро відступає, незважаючи на несподівані дані Німеччини

Долар США зріс на початку європейських торгів у вівторок, продовживши значне зростання попередньої сесії після сильних даних США щодо послуг, у той час як євро знизився, навіть незважаючи на вражаючі дані з промислового виробництва в Німеччині.

О 02:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до кошика з шести інших валют, зріс на 0,1% до 105,312 після ралі на 0,7% у понеділок, найбільшого із 21 листопада.

Долар виріс у понеділок, оскільки невиробничий PMI Інституту управління поставками несподівано виріс, припускаючи, що домінуючий сектор послуг країни залишався стійким у листопаді, навіть незважаючи на те, що Федеральна резервна система агресивно підвищила відсоткові ставки, щоб упоратися з інфляцією на історичних максимумах.

Це послідувало за сильнішими, ніж очікувалося, даними про створенням робочих місць, і викликало побоювання, що центральний банк США "отримає ліцензію" на продовження підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів на п'ятому засіданні поспіль наступного тижня.

Долар впав на 1,3% минулого тижня після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який сигналізував про зниження темпів підвищення ставок, тоді як схильність до ризику була посилена ознаками того, що китайська влада послаблює свої жорсткі обмеження на пересування з COVID.

У вівторок економічні дані США були тихими, і політики Федеральної резервної системи перебувають у своєму традиційному періоді відключення перед останнім політичним засіданням на 2022 рік наступного тижня. Таким чином, торгові діапазони можуть бути вузькими до п'ятничних даних щодо інфляції цін виробників у США, які підкажуть, наскільки яструбиним може бути центральний банк.

Пара EUR/USD впала на 0,1% до 1,0480, продовживши падіння на 0,5% за ніч, незважаючи на те, що промислові замовлення в Німеччині зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем у жовтні, а не на 0,1%, як прогнозувалося. Вересневі дані також були переглянуті та показали падіння лише на 2,9%, а не на 4,0%, як повідомлялося спочатку.

Цифри, як і раніше, вказують напрямок на зниження у квартальному вираженні, хоча й менш різке, ніж побоювалися.

Пара GBP/USD зросла на 0,1% до 1,2194, відновившись після падіння на 0,9% у понеділок, тоді як пара USD/JPY зросла на 0,3% до 137,19.

Пара AUD/USD зросла на 0,4% до 0,6725 після того, як Резервний банк Австралії підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але також наголосив на можливості подальшого підвищення ставок.

Банк попередив, що інфляція в Австралії далека від охолодження, що, ймовірно, вимагатиме подальшого підвищення ставок у найближчі місяці.

Пара USD/CNY зросла на 0,5% до 6,9951, наблизившись до рівня 7 за долар, що ретельно відстежується, при цьому трейдери все ще очікують загальнонаціонального пом'якшення суворої політики нульового рівня COVID.

У центрі уваги цього тижня будуть дані про торгівлю Китаю в середу, щоб оцінити, як економіка витримала посилення обмежень COVID минулого місяця.