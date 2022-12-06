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АНАЛІТИКА

Криптокредитор Genesis Global Capital та його материнська компанія Digital Currency Group заборгували клієнтам біржі Gemini $900 млн.

09:41 06.12.2022 |

Фінанси

 

Про це повідомило Financial Times із посиланням на ознайомлені з ситуацією джерела.

За даними видання, біржа братів Вінклвосс сформувала комітет кредиторів і намагається повернути кошти клієнтів.

Genesis Trading є партнером лендингової програми Earn від Gemini.

Крім того, за даними CoinDesk, юридична фірма Proskauer Rose представляє ще одну групу клієнтів Genesis, чиї кошти на суму ще $900 млн виявилися заблокованими на платформі. 

Таким чином, за попередніми розрахунками, Genesis заборгувала близько $1,8 млрд і ця сума не є остаточною. Ще декілька юридичних груп збирають заявки від кредиторів.

Нагадаємо, 16 листопада кредитний підрозділ брокера Genesis Trading - Genesis Global Capital - призупинив виведення коштів та надання нових позик на тлі краху FTX. 

ЗМІ повідомляли, що перед цим Genesis Trading намагалася залучити додаткові інвестиції на $1 млрд у терміновому порядку. Пізніше з'явилася інформація про те, що Genesis Global Capital найняв консультантів для вивчення різних варіантів вирішення фінансових проблем, включно з потенційним оголошенням про банкрутство.
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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