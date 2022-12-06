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АНАЛІТИКА

Вартість золота дещо зросла після зниження на день раніше

08:09 06.12.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото у вівторок вранці дещо піднімається, закріпилася біля позначки в 1 785 доларів за тройську унцію, випливає з даних торгів. Днем раніше вартість дорогоцінного металу впала на 1,7% на тлі зміцнення долара.

Станом на 7:04 ЕЕТ ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 2,3 долара, або на 0,13%, до 1 783,6 долара за тройську унцію. Днем раніше золото подешевшало на 1,7%. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,44% - до 22,515 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн торгових партнерів США) днем раніше піднявся на 0,8%, приблизно до 105,3 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для купівлі в іншій валюті.

Наступного тижня відбудеться чергове дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Регулятор оголосить своє рішення за ключовою ставкою, а також оновить макроекономічні прогнози, потім на прес-конференції виступить голова ЦБ Джером Пауелл.

Ринки побоювалися, що після публікації сильної статистики з безробіття в США регулятор може дотримуватися більш "яструбиних" настроїв, що підтримало долар і негативно позначилося на золоті.
Ключові теги: золото
 

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