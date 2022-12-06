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АНАЛІТИКА

Чиста купівля валюти населенням зросла до $390 мільйонів на місяць, – НБУ

21:49 05.12.2022 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі населенням України валюти у листопаді перевищили обсяги її продажу на $390,6 млн порівняно зі $373,32 млн у жовтні та $202,5 млн у вересні.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,37 мільярда, а продали - на $1,14 млрд.

Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $323,95 млн, тоді як її продаж залишився на рівні минулого місяця і становив $178,59 млн.

Як повідомлялося, обсяг купівлі українцями валюти у жовтні перевищив продаж на $249,4 млн порівняно з $170 млн у вересні та $106,9 млн у серпні.

Водночас чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до $1,57 млрд, порівняно із $2,04 млрд у жовтні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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