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Чиста купівля валюти населенням зросла до $390 мільйонів на місяць, – НБУ
21:49 05.12.2022 |
Обсяги купівлі населенням України валюти у листопаді перевищили обсяги її продажу на $390,6 млн порівняно зі $373,32 млн у жовтні та $202,5 млн у вересні.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,37 мільярда, а продали - на $1,14 млрд.
Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $323,95 млн, тоді як її продаж залишився на рівні минулого місяця і становив $178,59 млн.
Як повідомлялося, обсяг купівлі українцями валюти у жовтні перевищив продаж на $249,4 млн порівняно з $170 млн у вересні та $106,9 млн у серпні.
Водночас чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до $1,57 млрд, порівняно із $2,04 млрд у жовтні.
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