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Після тижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати
15:32 05.12.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 25 листопада по 2 грудня підвищився на 0,7%, або на 1,89 пункту, до 290,17 пункту після тижневого падіння.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 288,28 пунктів, наприкінці - 290,17 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+3,4%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-2,2%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 18 по 25 листопада знизився на 3,8%, або на 11,46 пункту, до 288,28 пункту після двотижневого зростання.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 25 листопада
|
Ціна останньої угоди, злоті, 2 грудня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,00
|
18,00
|
0,0
|
"Астарта"
|
20,90
|
20,90
|
0,0
|
Coal Energy
|
1,90
|
1,93
|
+1,6
|
"Мілкіленд"
|
0,87
|
0,86
|
-1,1
|
"Агротон"
|
3,48
|
3,57
|
+2,6
|
KSG Agro
|
2,21
|
2,27
|
+2,7
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
44,80
|
43,80
|
-2,2
|
IMC
|
16,30
|
16,85
|
+3,4
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
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