Після тижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 25 листопада по 2 грудня підвищився на 0,7%, або на 1,89 пункту, до 290,17 пункту після тижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 288,28 пунктів, наприкінці - 290,17 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+3,4%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-2,2%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 18 по 25 листопада знизився на 3,8%, або на 11,46 пункту, до 288,28 пункту після двотижневого зростання.