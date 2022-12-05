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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 68 мільярдів, – Мінфін
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 374 пільгових кредити на загальну суму 1,56 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 51 158 кредитів на загальну суму 157,97 млрд грн, з яких 32 924 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 63,37 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 16 336 кредитних договорів на загальну суму 68,35 млрд грн.
Із них 800 млн грн - на інвестиційні цілі; 5,72 млрд грн - як антикризові кредити; 4,32 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,75 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 31,73 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Як наголосили у Мінфіні, наразі українські банки активно кредитують інвестиції для енергозабезпечення малого бізнесу альтернативними джерелами енергії. Кредитування таких інвестицій здійснюється під процентну ставку 0% річних.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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