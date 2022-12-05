Фінансові новини
- |
- 05.12.22
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна на золото закріпилася на вище за відмітку 1820 доларів за тройську унцію
08:20 05.12.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці піднімається, закріпившись вище 1820 доларів за тройську унцію, випливає з даних торгів. Ослаблення долара на тлі очікувань щодо економіки Китаю підтримує вартість дорогоцінного металу.
Станом на 7:54 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 12,25 долара, або на 0,68%, до 1 821,85 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,08% - до 23,5 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,37% до 104,16 пункту. Здешевлення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.
Ослаблення долара відбувається на тлі очікувань ринків щодо подальшого пом'якшення карантинних обмежень у Китаї. У неділю обмежувальні заходи були ослаблені в низці міст, зокрема, в місті Урумчі, де наприкінці листопада в житловому будинку сталася пожежа, яка стала одним із драйверів протестних настроїв у країні раніше. Також карантин був ослаблений у Шанхаї та Ханчжоу.
Пекін дотримується політики нульової терпимості до коронавірусу, що викликає побоювання з приводу економічних перспектив країни, особливо після протестів на заводі Foxconn Technology Group у китайському місті Чженьчжоу, де виробляється iPhone. Очікування подальшого ослаблення карантину підтримує очікування щодо економіки Китаю, що негативно для традиційно надійнішого долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гарантії безпеки» для Росії. Нова ідея Макрона обурила Україну
ТОП-НОВИНИ
|ЄС узгодив стелю ціни російської нафти
|Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ
|Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони
|Провал монополії на правду. Чому дві третини українців не дивляться телемарафон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціна на золото закріпилася на вище за відмітку 1820 доларів за тройську унцію
|Долар дешевшає до євро на ризикових настроях ринків
|Фондові індекси АТР в основному зростають
|S&P 500 закрився в п'ятницю невеликим зниженням після звіту про зайнятість
|Чистий продаж НБУ цього тижня знову виріс - до $562,7 млн
|Долар дешевшає перед публікацією статистики зі США
Бізнес
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910