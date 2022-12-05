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Ціна на золото закріпилася на вище за відмітку 1820 доларів за тройську унцію

08:20 05.12.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в понеділок вранці піднімається, закріпившись вище 1820 доларів за тройську унцію, випливає з даних торгів. Ослаблення долара на тлі очікувань щодо економіки Китаю підтримує вартість дорогоцінного металу.

Станом на 7:54 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 12,25 долара, або на 0,68%, до 1 821,85 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,08% - до 23,5 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,37% до 104,16 пункту. Здешевлення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.

Ослаблення долара відбувається на тлі очікувань ринків щодо подальшого пом'якшення карантинних обмежень у Китаї. У неділю обмежувальні заходи були ослаблені в низці міст, зокрема, в місті Урумчі, де наприкінці листопада в житловому будинку сталася пожежа, яка стала одним із драйверів протестних настроїв у країні раніше. Також карантин був ослаблений у Шанхаї та Ханчжоу.

Пекін дотримується політики нульової терпимості до коронавірусу, що викликає побоювання з приводу економічних перспектив країни, особливо після протестів на заводі Foxconn Technology Group у китайському місті Чженьчжоу, де виробляється iPhone. Очікування подальшого ослаблення карантину підтримує очікування щодо економіки Китаю, що негативно для традиційно надійнішого долара.
Ключові теги: золото
 

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