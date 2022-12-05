Долар дешевшає до євро на ризикових настроях ринків

Вартість долара у понеділок вранці знижується до євро, свідчать дані торгів. Інвестори очікують послаблення карантинних обмежень у Китаї, що підтримує ризикові настрої ринків та стримує попит на традиційно надійніший долар.

Станом на 7:42 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0579 долара з рівня минулого закриття в 1,0538 долара. Курс долара до єни розумівся до 134,41 єни з 134,3 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,37% до 104,15 пункту.

У неділю в Китаї були частково ослаблені карантинні обмеження, зокрема в місті Урумчі, пишуть ЗМІ. Раніше в Китаї спостерігалося рекордне зростання добових заражень COVID-19, потім карантинні обмеження були жорсткішими, проте після пожежі в житловому будинку в Урумчі в низці міст пройшли протести. Після цього віце-прем'єр Держради КНР Сунь Чуньлань закликала до подальшої оптимізації антиковідних заходів.

Традиційно долар є надійнішим активом, попит на який підвищується у разі посилення глобальної невизначеності. Очікування подальшого послаблення карантину в Китаї підтримує очікування щодо економічних перспектив країни, що є негативним для долара.

Ринки також очікують під час торгів понеділка публікацію статистики щодо єврозони та США. Так, стануть відомі остаточна оцінка композитного індексу ділової активності в єврозоні за листопад, дані роздробу в регіоні за жовтень, а також індекс ділової активності у сфері послуг США (Services ISM) у листопаді.