Фондові індекси АТР в основному зростають

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно збільшуються, поки ринки реагують на ослаблення коронавірусних обмежень у Китаї.

Станом на 7.45 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 1,56%, до 3205,38 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,57%, до 2056,26 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19 304 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,77%, до 2415,63 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,01%, до 27775 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,44%, до 7333,5 пунктів.

Азіатські фондові ринки переважно зростають, ринки реагують на ослаблення політики "нульової захворюваності" на коронавірус у Китаї, яка раніше уповільнила економічне зростання країни. Так, китайська влада послабила вимоги до тестування на коронавірус, а також відновила роботу низки заводів.

За словами керуючого партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса (Stephen Innes), думку якого наводить агентство Блумберг, перехід до відновлення роботи виробництв допоміг розпалити "ринковий оптимізм щодо попутного вітру ймовірного прискорення економічного зростання у 2023 році для активних чутливих до Китаю активів".