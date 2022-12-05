Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР в основному зростають

08:06 05.12.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно збільшуються, поки ринки реагують на ослаблення коронавірусних обмежень у Китаї.

Станом на 7.45 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 1,56%, до 3205,38 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,57%, до 2056,26 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 19 304 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,77%, до 2415,63 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,01%, до 27775 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,44%, до 7333,5 пунктів.

Азіатські фондові ринки переважно зростають, ринки реагують на ослаблення політики "нульової захворюваності" на коронавірус у Китаї, яка раніше уповільнила економічне зростання країни. Так, китайська влада послабила вимоги до тестування на коронавірус, а також відновила роботу низки заводів.

За словами керуючого партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса (Stephen Innes), думку якого наводить агентство Блумберг, перехід до відновлення роботи виробництв допоміг розпалити "ринковий оптимізм щодо попутного вітру ймовірного прискорення економічного зростання у 2023 році для активних чутливих до Китаю активів".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5396
  0,3346
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 09:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4308  0,12 0,32 40,2762  0,07 0,18
EUR 40,4000  0,20 0,48 41,7077  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на 02.12.22, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес