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S&P 500 закрився в п'ятницю невеликим зниженням після звіту про зайнятість
07:01 05.12.2022 |
S&P 500 закрився в п'ятницю з невеликим зниженням, хоча основні індекси зросли з найгірших денних рівнів, оскільки листопадовий звіт про зайнятість посилив очікування на те, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією.
Звіт Міністерства праці про зайнятість показав, що кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 263 000, перевищивши очікування на 200 000, а зростання заробітної плати прискорилося, навіть незважаючи на посилення побоювань щодо рецесії.
Рівень безробіття в США залишився без змін, як і очікувалося, на рівні 3,7%.
"З серпня зростання заробітної плати має тенденцію до зростання", - сказав Брайан Якобсен, старший інвестиційний стратег Allspring Global Investment в Меномоні-Фолс, штат Вісконсін.
«Ми повинні будемо побачити, як ця тенденція зміниться, щоб ФРС почувалася комфортно з паузою. Доти вони продовжуватимуть скорочуватись до паузи».
Інвестори шукали ознаки слабкості на ринку праці, особливо заробітної плати, як провісник швидшого уповільнення інфляції, що дозволить ФРС уповільнити і зрештою зупинити поточний цикл підвищення ставок.
Акції зросли на початку тижня після того, як голова ФРС Джером Пауелл прокоментував скорочення підвищення процентних ставок ще у грудні.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 34,87 пунктів, або 0,1%, до 34 429,88 пунктів, S&P 500 втратив 4,87 пунктів, або 0,12%, до 4071,7 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 20,95 пунктів, або 0,18%, до 11 461,50 пунктів.
Проте акції завершили сесію нижче за найнижчі рівні дня, коли кожен з основних індексів упав як мінімум на 1%, а індекс Доу-Джонса трохи підріс.
«Принаймні мене надихає те, як ринок намагається повернутися з рівня, на якому ми були сьогодні. Це ще одна ознака того, що ринок очікує щонайменше сезонного грудневого ралі», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег у CFRA у Нью-Йорку.
«Ринок починає дивитися через долину і говорити: «Добре, через рік ФРС, ймовірно, зачекає та подумує про зниження ставок».
Федеральний комітет з відкритих ринків, який встановлює процентні ставки, збирається 13-14 грудня, це останнє засідання в нестабільному році, коли центральний банк намагався придушити найшвидший рівень інфляції з 1980-х років за допомогою рекордного підвищення процентних ставок.
Основні індекси продемонстрували зростання другий тиждень поспіль: S&P 500 піднявся на 1,13%, Dow - на 0,24%, а Nasdaq - на 2,1%.
Технологічні компанії, такі як Apple Inc, що подешевшала на 0,34%, і Amazon, що подешевшала на 1,43%, перебували під тиском побоювань щодо зростання ставок, але скоротили зниження, оскільки доходність казначейських облігацій США знизилася протягом дня після попередніх максимумів. Індекс зростання S&P 500 знизився на 0,29%, тоді як акції технологічних компаній були одними з найгірших серед 11 основних секторів S&P 500 з падінням на 0,55%.
Акції Ford Motor Co впали на 1,56% через зниження продажів автомобілів у листопаді, а акції DoorDash Inc впали на 3,38% після того, як РБК знизив рейтинг акцій компанії з доставки їжі.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,15 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,35 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 86 нових максимумів та 92 нових мінімуму.
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