Чистий продаж НБУ цього тижня знову виріс - до $562,7 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знову зріс до $562,7 млн ​​у порівнянні з $401,5 млн тижнем і $166,1 млн - на два тижні раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 28 листопада по 2 грудня він придбав $6,6 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $569,3 млн порівняно з $408,5 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,05 грн - приблизно до 40,10 грн/$1, а спред між курсами купівлі та продажу залишився вузьким.

Обсяг інтервенцій Нацбанку в листопаді скоротився до $1,57 млрд із $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні.

Загалом з початку року по 2 грудня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 240,5 млн та EUR111,0 млн, а продав $23 млрд 404,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 583,6 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $20 млрд 634,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.