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У структурі торгів на ПФТС за листопад частка державних облігацій склала 97,8%
11:46 02.12.2022 |
У листопаді 2022 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 8 млрд гривень (161,3% рівня жовтня 2022 року).
Про це йдеться у повідомленні біржі, передають Українські Новини.
У структурі торгів за листопад частка державних облігацій склала 97,8% (7,8 млрд гривень), облігацій іноземної держави - 1,2% (94,6 млн гривень), корпоративних облігацій - 0,7% (52,6 млн гривень), муніципальних облігацій - 0,3% (24,1 млн гривень) та акцій українських емітентів - 0,002% (0,2 млн гривень).
На «ринку заявок» укладено 14% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) - 86% угод.
В січні-листопаді 2022 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 76,8 млрд гривень або 50,4% від загального обсягу торгів організаторів торгів цінними паперами в Україні.
У листопаді 2022 року 36 учасників торгів на ПФТС укладали угоди з 31 випуском цінних паперів (ОВДП - 24, ОЗДП - 2, муніципальні облігації - 2, корпоративні облігації - 1, акції українських емітентів - 1, облігації іноземної держави - 1).
В січні-листопаді 2022 року 47 учасників торгів укладали угоди з 116 випусками цінних паперів (ОВДП - 54, ОЗДП - 10, акції іноземних емітентів - 28, акції українських емітентів - 7, корпоративні облігації українських емітентів - 11, муніципальні облігації - 4, облігації іноземних емітентів - 1, облігації іноземної держави - 1).
Серед 24 випусків ОВДП, з якими укладалися угоди у листопаді, 4 випуски - з датами погашення в 2022 році (0,8 млрд гривень), 16 випусків - з датами погашення в 2023 році (6,3 млрд гривень), 2 випуски - з датами погашення в 2024 році (1 млрд гривень) та по 1 випуску - з датами погашення в 2025 (0,6 млрд гривень) та 2027 (0,02 млрд гривень) роках.
З 26 липня на ПФТС розпочалися торги облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті, у валюті номіналу.
У листопаді 2022 р. обсяг біржових контрактів з ОВДП, виконаних у валюті номіналу, склав USD 42 млн. та EUR 0,5 млн.
Як повідомляли Українські Новини, фондова біржа ПФТС - один із найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні.
Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України у S&P Emerging Markets.
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