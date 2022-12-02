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Ціна на золото трохи знижується
08:01 02.12.2022 |
Ціна на золото трохи знижується в п'ятницю вранці, закріпившись вище 1810 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів. На день раніше золото подорожчало на 3,5% через послаблення долара.
Станом на 7:34 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 4,5 долара, або на 0,25%, до 1 810,7 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,08% - до 22,823 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) на день раніше впав на 1,1%, до 104,73 пункту. У п'ятницю показник загалом стабільний. Здешевлення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.
Ослаблення американської валюти пов'язані з очікуваннями деякого пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС) США. Якщо за підсумками попередніх чотирьох засідань ФРС збільшувала ставку на 75 базисних пунктів, то в грудні більшість експертів прогнозують підвищення лише на 50 базисних пунктів - до 4,25-4,5% річних.
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