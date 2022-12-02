Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара демонструє стабільність в очікуванні статистики ринку праці США

07:57 02.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара у п'ятницю вранці стабільний до інших світових валют, свідчать дані торгів. Пізніше в ході торгів інвестори очікують на публікацію даних з безробіття в США.

Станом на 7.25 EET курс євро до долара зростав до 1,0524 долара з рівня минулого закриття 1,0522 долара. Курс долара до ієни опускався до 135,12 єни з 135,27 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) підвищувався на 0,04%, до 104,77 пункту.

Пізніше в п'ятницю буде опубліковано статистику з безробіття в США за листопад. Аналітики прогнозують, що рівень безробіття залишився на рівні жовтня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 200 тисяч після 261 тисяч місяцем раніше.

Дані ринку праці є важливим чинником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення за ключовою ставкою. За даними CME Group, 79% експертів прогнозують чергове підвищення на засіданні у грудні, але повільнішим темпом - на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. Раніше регулятор чотири рази поспіль піднімав ставку на 75 базових пунктів.

"Все ще надто висока інфляція змушує ФРС продовжувати підвищувати ставки. Але темпи підвищення можуть бути уповільнені вже цього місяця", - цитує агентство Франс Прес аналітика Convera Джо Манімбо (Joe Manimbo). Експерт зазначає, що менш "яструбиний" прогноз щодо політики ФРС зробив долар більш уразливим.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,2050
  0,2852
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес