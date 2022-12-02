Курс долара демонструє стабільність в очікуванні статистики ринку праці США

Курс долара у п'ятницю вранці стабільний до інших світових валют, свідчать дані торгів. Пізніше в ході торгів інвестори очікують на публікацію даних з безробіття в США.

Станом на 7.25 EET курс євро до долара зростав до 1,0524 долара з рівня минулого закриття 1,0522 долара. Курс долара до ієни опускався до 135,12 єни з 135,27 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) підвищувався на 0,04%, до 104,77 пункту.

Пізніше в п'ятницю буде опубліковано статистику з безробіття в США за листопад. Аналітики прогнозують, що рівень безробіття залишився на рівні жовтня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 200 тисяч після 261 тисяч місяцем раніше.

Дані ринку праці є важливим чинником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення за ключовою ставкою. За даними CME Group, 79% експертів прогнозують чергове підвищення на засіданні у грудні, але повільнішим темпом - на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. Раніше регулятор чотири рази поспіль піднімав ставку на 75 базових пунктів.

"Все ще надто висока інфляція змушує ФРС продовжувати підвищувати ставки. Але темпи підвищення можуть бути уповільнені вже цього місяця", - цитує агентство Франс Прес аналітика Convera Джо Манімбо (Joe Manimbo). Експерт зазначає, що менш "яструбиний" прогноз щодо політики ФРС зробив долар більш уразливим.