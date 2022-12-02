Фондові біржі АТР знизилися на очікуваннях на публікацію статистики в США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю знижуються, свідчать дані торгів. Світові ринки чекають на листопадову статистику з безробіття в США.

Станом на 7:50 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,34% - до 3154,74 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,04%, до 2043,35 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 18 632 пунктів. Японський Nikkei 225 зменшується на 1,67% - до 27754,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 7306,4 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,38%, до 2445,68 пунктів.

У п'ятницю основна увага ринків звернена до важливої ​​статистики зі США, яка буде опублікована вдень. Аналітики вважають, що безробіття в країні в листопаді залишилося на рівні жовтня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 200 тисяч.

Статистика є важливим фактором для подальших рішень Федеральної резервної системи США за ключовою ставкою.

"Акції трохи знижуються в Азії після різноспрямованої американської сесії, де місцеві трейдери фіксують деякий прибуток напередодні виходу звіту із зайнятості в несільськогосподарському секторі", - цитує агентство Франс Прес аналітика SPI Asset Management Стівена Іннеса.