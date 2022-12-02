Американські індекси закрили торги четверга різноспрямовано

Розпродаж Salesforce вплинув на Dow, тоді як трейдери відпрацьовували дані США, які свідчать про те, що підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою працює.

У середу S&P 500 виріс більш ніж на 3% на тлі оптимізму щодо того, що ФРС може пом'якшити свою кампанію підвищення процентних ставок.

Дані показали, що виробнича активність у США скоротилася у листопаді вперше за 2,5 роки, оскільки більш висока вартість запозичень вплинула на попит на товари, що свідчить про те, що підвищення ставок ФРС охолодило економіку.

Індекс цін на особисте споживання (PCE) зріс на 0,3%, як і у вересні, а за 12 місяців до жовтня індекс зріс на 6,0% після зростання на 6,3% у попередньому місяці.

Без урахування летких продуктів харчування та енергоносіїв індекс цін на продукти харчування зріс на 0,2%, що на одну десяту менше, ніж очікувалося, після зростання на 0,5% у вересні.

"У звичайний день пакет даних сьогодні вранці був би досить ризикованим, але після вчорашнього ралі я думаю, що цього недостатньо, щоб піднятися ще на один крок", - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії Baird. Ралі в середу підняло індекс S&P 500 вище за його 200-денну ковзну середню вперше з квітня після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що настав час уповільнити темпи підвищення відсоткових ставок.

Тепер трейдери бачать 79-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить свою ключову базову ставку на 50 базисних пунктів у грудні та 21-відсоткову ймовірність того, що вона підвищить ставку на 75 базисних пунктів.

Акції Salesforce Inc впали на 8,3% після того, як виробник програмного забезпечення заявив, що Брет Тейлор піде з посади директора в січні.

Акції Dollar General Corp впали на 7,5% після того, як дисконтний рітейлер знизив свій річний прогноз прибутку, а Costco Wholesale Corp впала на 6,6% після того, як роздрібна мережа, призначена тільки для членів, повідомила про уповільнення зростання продажів листопад.

S&P 500 знизився на 0,08% і завершив сесію на позначці 4076,79 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,13% до 11 482,45 пункту завдяки зростанню більш ніж на 1% у кожній із платформ Meta Platforms, що належить Nvidia та Facebook.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,56% до 34 396,53 пунктів, чому сприяли дані Salesforce.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з фінансовими показниками, на 0,71%, за якими було падіння споживчих товарів на 0,47%.

Звіт Міністерства праці США в четвер показав, що початкові заявки на допомогу по безробіттю штату впали на 16 000 до 225 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 26 листопада.

Тепер інвестори чекають на п'ятничні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, щоб зрозуміти, як підвищення ставок вплинуло на ринок праці.

За місяць, що залишився до 2022 року, S&P 500 упав приблизно на 14% з початку року, а Nasdaq втратив близько 27%.

Випуски, що просуваються, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав 32 нових максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 118 нових максимумів та 91 новий мінімум.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.