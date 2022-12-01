Валютні інтервенції НБУ в листопаді скоротилися до $1,57 млрд

Національний банк України (НБУ) у листопаді скоротив продаж валюти на ринку до $1,633 млрд з $2,08 млрд у жовтні та $2,792 млрд у вересні, повідомляється на сайті центробанку.

За його даними, обсяг купівлі несуттєво зріс порівняно з попереднім місяцем - з $0,048 млрд до $0,064 млрд.

У результаті, як вказує НБУ, його чисті валютні інтервенції минулого місяця скоротилися до $1,569 млрд із $2,032 млрд у жовтні та $2,753 млрд у вересні.

Листопадовий показник вищий за серпневий та липневий - відповідно $1,33 млрд і $1,195 млрд, проте тоді статистика інтервенцій, як зазначали учасники ринку, була спотворена зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в Укрексімбанку.

У червні чисті валютні інтервенції становили $3,956 млрд, у травні - з $3,354 млрд, у квітні - $2,203 млрд та у березні - $1,776 млрд.

Загалом за 11 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,362 млрд, а продав - $25,151 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $21,789 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.

