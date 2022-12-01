Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ в листопаді скоротилися до $1,57 млрд

15:58 01.12.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) у листопаді скоротив продаж валюти на ринку до $1,633 млрд з $2,08 млрд у жовтні та $2,792 млрд у вересні, повідомляється на сайті центробанку.

За його даними, обсяг купівлі несуттєво зріс порівняно з попереднім місяцем - з $0,048 млрд до $0,064 млрд.

У результаті, як вказує НБУ, його чисті валютні інтервенції минулого місяця скоротилися до $1,569 млрд із $2,032 млрд у жовтні та $2,753 млрд у вересні.

Листопадовий показник вищий за серпневий та липневий - відповідно $1,33 млрд і $1,195 млрд, проте тоді статистика інтервенцій, як зазначали учасники ринку, була спотворена зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в Укрексімбанку.

У червні чисті валютні інтервенції становили $3,956 млрд, у травні - з $3,354 млрд, у квітні - $2,203 млрд та у березні - $1,776 млрд.

Загалом за 11 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,362 млрд, а продав - $25,151 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $21,789 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25 млрд 244,2 млн (в еквіваленті), що на 5,5% більше, ніж на початок жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес