НБУ не бачить підстав для зміни курсу гривні – Пишний

Національний банк не бачить підстав ні для відмови від фіксованого курсу, ні для його зміни. Про це голова НБУ Андрій Пишний розказав в інтерв'ю Forbes.

"Спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще повинен відігравати певний час свою роль. І я її підтримую. Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним", - сказав Пишний.

Він запевнив, що Національний банк повернеться до плавального курсу та інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно.

Міжнародний валютний фонд підтримує таку позицію, додав Пишний.