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НБУ не бачить підстав для зміни курсу гривні – Пишний
13:26 01.12.2022 |
Національний банк не бачить підстав ні для відмови від фіксованого курсу, ні для його зміни. Про це голова НБУ Андрій Пишний розказав в інтерв'ю Forbes.
"Спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще повинен відігравати певний час свою роль. І я її підтримую. Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним", - сказав Пишний.
Він запевнив, що Національний банк повернеться до плавального курсу та інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно.
Міжнародний валютний фонд підтримує таку позицію, додав Пишний.
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