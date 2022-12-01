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Інвестори вивели з криптовалютних фондів майже $20 млрд у листопаді
13:22 01.12.2022 |
Глобальні фонди, які інвестують у криптовалютні активи, зазнали відпливу інвестицій у розмірі $19,6 млрд у листопаді на тлі обвалу цифрових валют і банкрутства біржі FTX, пише The Wall Street Journal з посиланням на дані дослідницької компанії CryptoCompare.
Таким чином, криптовалютні фонди втратили приблизно 14,5% всіх активів під управлінням, і сукупний показник опустився до мінімуму з грудня 2020 року.
Левову частку в інвестиціях фондів становлять біткойни та ефір (Ethereum), також вони інвестують у біржові інструменти та інші продукти.
CryptoCompare відстежує показники 20 фондів, і 19 з них показали негативну прибутковість у листопаді. Єдиний фонд, що залишився у плюсі, спеціалізується на ставках на зниження біткойна: його прибутковість склала 18,2%.
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