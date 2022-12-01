Інвестори вивели з криптовалютних фондів майже $20 млрд у листопаді

Глобальні фонди, які інвестують у криптовалютні активи, зазнали відпливу інвестицій у розмірі $19,6 млрд у листопаді на тлі обвалу цифрових валют і банкрутства біржі FTX, пише The Wall Street Journal з посиланням на дані дослідницької компанії CryptoCompare.

Таким чином, криптовалютні фонди втратили приблизно 14,5% всіх активів під управлінням, і сукупний показник опустився до мінімуму з грудня 2020 року.

Левову частку в інвестиціях фондів становлять біткойни та ефір (Ethereum), також вони інвестують у біржові інструменти та інші продукти.

CryptoCompare відстежує показники 20 фондів, і 19 з них показали негативну прибутковість у листопаді. Єдиний фонд, що залишився у плюсі, спеціалізується на ставках на зниження біткойна: його прибутковість склала 18,2%.







