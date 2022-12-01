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АНАЛІТИКА

Центральний банк Швеції (Ріксбанк) з 21 грудня припинить обмін готівкових гривень українських біженців на шведські крони

 

Попит на обмін сильно впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Як зазначається у повідомленні, у червні 2022 року Ріксбанк підписав з Національним банком України (НБУ) угоду, яка дала українським біженцям можливість обміняти гривні на шведські крони.

"Попит на обмін гривні нині значно знизився, і тому НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди як із Ріксбанком, так і з іншими європейськими центральними банками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку війни Національним банком України було укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції, Нідерландів та Італії та інших країн. Обмін здійснювався за офіційним курсом НБУ.

Останнім часом європейські країни почали скасовувати обмін місцевих валют на гривню.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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