Ціни на золото перевищили 1790 доларів за унцію

Ціна на золото в четвер вранці піднімається, закріпившись вище 1790 доларів за тройську унцію, випливає з цих торгів. Котирування підтримує ослаблення долара та очікування уповільнення підвищення ставки Федрезервом.

Станом на 8:02 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 33,15 долара, або на 1,88%, до 1 793,05 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 3,44% - до 22,53 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,35%, до 105,58 пункту. Здешевлення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.

Ринки звертають увагу на коментарі глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла, який напередодні підтвердив доцільність уповільнення підвищення ключової ставки. За даними CME Group, 79% експертів очікують на підвищення ставки в грудні на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. До цього регулятор чотири рази поспіль підвищував ставку на 75 базових пунктів.

Сигнали від ФРС з монетарної політики впливають на котирування золота, оскільки рішення щодо ставки відбиваються на курсі долара, до якого чутлива вартість дорогоцінного металу.