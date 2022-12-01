Долар США впав до тримісячного мінімуму проти єни

Долар дешевшає до основних світових валют у четвер вранці, свідчать дані торгів. Ринки очікують уповільнення темпів підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) після виступу глави регулятора Джерома Пауелла.

Станом на 7.07 EET курс євро до долара зростав до 1,0441 долара з рівня минулого закриття 1,0423 долара. Курс долара до ієни опускався до 136,68 єни з 138,03 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,34% до 105,59 пункту.

У середу з коментарями з економіки та монетарної політики виступив голова Федрезерва Джером Пауелл. Голова заявив, що центробанк вважає уповільнення підвищення ставок "гарним способом збалансувати ризики", пише агентство Ассошіейтед Прес.

За даними CME Group, наразі близько 79% аналітиків прогнозують уповільнення підвищення ставки до 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. До цього ФРС підвищила ставку на 75 базисних пунктів чотири рази поспіль.

Не дає помітної підтримки долару сильна статистика економіки США. У середу мінторг країни покращив оцінку зростання ВВП США за третій квартал до 2,9% з 2,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Експерти прогнозували покращення оцінки до 2,7%.

Після виступу Пауелла прибутковість 10-річних казначейських паперів США впала майже до 2-місячного мінімуму 3,6%. На момент написання статті на торгах у Токіо їхня прибутковість становила 3,6275%.

"Очевидно, що виступ виявився менш войовничим, ніж багато хто побоювався, - говорить Родріго Катріл, старший валютний стратег-аналітик National Australia Bank. - Тон задає ієна, і в цьому є сенс, якщо подивитися на дуже велику зміну довгострокової прибутковості в США".

При цьому Катріл називає реакцію ринку "трохи несподіваною".

"Голова ФРС просто підтвердив очікування меншого підвищення процентних ставок, що переважали останнім часом, наступного тижня, - зазначає він. - Він також вкотре підкреслив, що посилення ще не завершене і що слід очікувати підвищення ставки до набагато вищого кінцевого рівня".

Індекс, що відображає динаміку американської валюти проти кошика із шести інших основних валют, включаючи ієну та євро, продовжив знижуватися після падіння більш ніж на 1% у середу. У четвер він втратив ще 0,09%, опустившись до 105,69. За листопад індекс долара впав на 5,2%, продемонструвавши різке зниження з вересня 2010 року.