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Азіатські біржі зростають в очікуванні пом'якшення коронавірусних заходів у Китаї
08:03 01.12.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок зростають на тлі можливих послаблень коронавірусних обмежень у Китаї, свідчать дані торгів та коментар аналітика.
Станом на 8.02 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,69%, до 3173,02 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,34%, до 2045,69 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 18 868 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 0,21%, до 2477,77 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 7349,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,13%, до 28284,5 пунктів.
Позитивній динаміці четверга сприяє можливе послаблення ковідних обмежень у Китаї. Так, в середу віце-прем'єр Сунь Чуньлань (Sun Chunlan), яка очолює китайську кампанію боротьби з коронавірусом, заявила в Національній комісії з охорони здоров'я, що боротьба з пандемією виходить на новий етап, тоді як все більше людей вакцинуються і накопичується досвід у профілактики ковіда, а штам омікрон, своєю чергою, стає менш патогенним.
Крім того, під час промови Сунь Чуньлань жодного разу не згадала політику "нульової захворюваності", що також дало надії на можливе полегшення ситуації з обмежувальними заходами в країні.
"Очевидно, що влада створює умови для пом'якшення коронавірусних заходів... Ціни на акції отримають поштовх до зростання, оскільки Китай приєднається до решти світу, що живе з ковідом", - наводить агентство Франс Прес слова голови дослідницького відділу в Азії United First Partners Джастіна Тена (Justin Tang).
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